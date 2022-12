L’Olimpico si è rifatto il look: così il terreno di gioco fa sorridere Sarri

Il terreno di gioco dell’Olimpico è tornato in ottime condizioni: ecco come hanno lavorato i giardinieri

Finalmente Sarri e Mourinho possono sorridere. Appare di nuovo in ottimo stato e in buona salute il tappeto verde dell’Olimpico, dannazione dei due tecnici nei primi mesi di campionato. Dalla pausa di novembre in poi Sport e Salute ha stilato un programma d’intervento, condiviso con la Lazio e la Roma, volto a migliorare la fittezza e la robustezza del tappeto erboso, sono sta- ti svolti lavori di straordinaria e ordinaria manutenzione.

Sport e Salute ha fatto sapere che sono stati utilizzati mezzi tecnologici, dispositivi specifici come le fitolampade (hanno riprodotto la luce solare). E ancora prodotti naturali tra i quali aminoacidi vegetali e bioattivatori dello sviluppo radicale, anche prodotti di nuova generazione sostanzialmente originati dal trattamento di alghe con le loro caratteristiche biodinamiche. Il prato viene continuamente monitorato per evitare l’insorgenza di malattie fungine. Sono state eseguite diverse semine idonee a svilupparsi in inverno.

Esistono degli strumenti per misurare i parametri del Quality Pitch Program dell’Uefa (sempre soddisfatti dall’Olimpico). Il torsiometro: misura la resistenza alla trazione del manto erboso. L’impattometro di Clegg: misura la durezza del terreno di gioco. La slitta: misura la scorrevolezza e il rimbalzo del pallone. L’infiltrometro: misura la velocità di infiltrazione verticale dell’acqua nel terreno di gioco. La rete a maglie quadrate: misura il grado di copertura del tappeto erboso e la percentuale di erbe infestanti. La sonda: misura i parametri chimico-fisici del suolo (temperatura, umidità e salinità). Il carotatore: permette destrarre un campione di suolo ed analizzare l’apparato radicale. Lo riporta il Corriere dello Sport.