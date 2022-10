L’Olimpico fortino della Lazio: nell’anno solare solo 3 sconfitte

La Lazio giocherà 12 gare in 43 giorni, di cui 7 all’Olimpico: i risultati tra le mura amiche sorridono a Sarri

La gara di domani contro lo Spezia segnerà l’inizio di un vero e proprio tour de force per la Lazio di Maurizio Sarri. Come riporta Il Messaggero, i biancocelesti giocheranno 12 partite in 43 giorni fino alla sosta del 13 novembre per l’inizio del Mondiale in Qatar.

Di queste 12 gare, Immobile e compagni ne giocheranno 7 all’Olimpico, più della metà. Il dato induce all’ottimismo visto che l’Olimpico, nell’anno solare 2022, è diventato un vero e proprio fortino. Sono infatti solo 3 le sconfitte nelle ultime 17 partite (2 contro il Napoli e una con il Milan, peraltro a tempo scaduto). Per il resto sono arrivate 9 successi e 5 pareggi, inserendo nel computo Europa League e Coppa Italia.