Lokomotiv Mosca Lazio, Gisdol: «Possibilità scarse ma...»

Il neo allenatore Markus Gisdol in un’intervista riportata da FclmNews.Ru, ha parlato della prossima sfida contro la Lazio:

«Abbiamo preso la squadra non nella posizione migliore. In un paio di giorni c’è stata una partita con il Galatasaray, prima che un punto fosse stato segnato in due turni. Il club turco doveva vincere. Abbiamo giocato particolarmente bene a Istanbul, ma purtroppo la partita è finita in parità. È chiaro che ora dobbiamo vincere due volte nelle restanti due partite. Le possibilità sono scarse, ma cercheremo di coglierle al volo»