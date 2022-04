Loftus-Cheek «In questo momento mi sento come quando c’era Sarri»

Loftus-Cheek sta vivendo una grandissima stagione con la maglia del Chelsea: l’inglese ha le stesse sensazioni dell’annata con Sarri

Intervistato dal Daily Mail, Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea, ha parlato delle sue sensazioni in questa stagione così positiva per lui:

Mi sento come quando giocavo molte partite, sono rinato. Come nella stagione al Palace o con Maurizio Sarri. Sento che il mister si fida di me e questo mi dà molta fiducia, significa molto