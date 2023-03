Lo strano primato di Zaccagni: ecco quale

Un curioso dato premia l’esterno biancoceleste, primo in Italia e secondo solo a Vinicius Jr in Europa

Non solo gol ed assist per Mattia Zaccagni: l’esterno della Lazio detiene anche un primato personale per quanto riguarda il campionato italiano.

Secondo i dati raccolti da Opta, il giocatore biancoceleste è primo per quantità di falli subiti in campionato (71 totali), mentre deve cedere il primato europeo a Vinicius Jr, che ha ricevuto 92 colpi irregolari.