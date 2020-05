Lo Monaco: «Spadafora poco preparato alle problematiche del calcio»

Lo Monaco ha espresso la sua opinione su quanto sta facendo il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per il calcio

Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di TMW, ha detto la sua in merito a quanto sta facendo il Ministro dello Sport Spadafora.

«Il mondo del calcio è considerato quello degli agiati che non hanno bisogno di niente e un gioco. Ma non è così. Il calcio paga allo stato tanti di quei soldi che i settori se lo sognano. Spadafora sbaglia, dimostra di essere poco preparato alle problematiche del calcio. Le società pressano per riprendere, ma evidentemente il Ministro dello Sport non si rende conto che alla base c’è la sopravvivenza del calcio. Un fermo totale comporterebbe grossi problemi. Con l’ondata politica delle ultime elezioni c’è stata una reazione alle conduzioni precedenti e quindi un’apertura ad un movimento politico composto da tanti uomini ancora acerbi e questo lo vediamo quotidianamente non solo nel calcio».