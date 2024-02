Lloris racconta: «Gli ultimi mesi sono stati difficili. Ecco cosa ho fatto durante questo periodo». Le parole del portiere ex obiettivo della Lazio

Hugo Lloris, accostato insistentemente questa estate alla Lazio, ai microfoni del The Athletic, ha parlato dell’ultimo periodo non semplice che ha vissuto. Queste le sue parole.

PAROLE– «Siamo onesti, gli ultimi sei mesi sono stati difficili. Quando sei un calciatore professionista, quando ti svegli la mattina ti poni degli obiettivi. Durante questo periodo mi sono allenato ogni giorno senza alcun vero obiettivo e mi mancava la competizione. Allo stesso tempo, ho cercato di prendere le cose in modo positivo: ho trascorso più tempo con lo staff tecnico e la mia famiglia e ho organizzato la mia vita per il futuro. Non volevo perdere tempo perché ho avuto due infortuni nella prima metà del 2023, quindi sono ben allenato ».