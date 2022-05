Aldo Spinelli, ex patron del Livorno, ha accusato Claudio Lotito di aver fatto retrocede il suo club insieme a Nasca: le sue parole

L’ex patron del Livorno, Aldo Spinelli, non si è risparmiato contro Lotito. Ospite nel salotto di Rai Sport, ha commentato l’episodio che ha decisio Spezia-Lazio, accusando il numero uno biancoceleste:

«Nasca fece retrocedere il Livorno e l’attaccante prese due giornate, mi ha fatto disgustare di essere nel calcio. Nutro un grande risentimento nei suoi confronti. Serve capire chi mettono al VAR: ora parlo liberamente. Combinazione, si sta ripetendo quel che è successo in cui c’era Nasca ad arbitrarmi: vincevamo 2-0, c’era di mezzo la Salernitana di Lotito… Non ho mai potuto parlare e ora lo faccio. Non poteva non vedere: pilotò quella partita, lì c’era la Salernitana e ora c’è la Lazio».