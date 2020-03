Livorno, Breda esonerato: al suo posto un ex biancoceleste

L’ex biancoceleste Antonio Filippini era già allenatore in seconda e ha ricevuto la promozione dalla società granata

Il Livorno corre ai ripari dopo la sconfitta nel derby contro il Pisa: la società toscana ha deciso di esonerare Roberto Breda. E’ il secondo addio per il mister in questa stagione, dopo che a dicembre era stato sostituito da Tramezzani. Al suo posto, i granata hanno promosso Antonio Filippini, già allenatore in seconda della squadra. Ecco il comunicato del club:

«L’A.S. Livorno Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. Il ruolo di tecnico della prima squadra è affidato ad Antonio Filippini, già allenatore in seconda e calciatore del Livorno dal 2006 al 2010 con oltre cento presenze».