Cristiano Ronaldo non scenderà in campo oggi in campo per Liverpool Manchester United dopo il lutto che l’ha colpito.

Al 7′ ci sarà comunque un applauso per mostrare sostegno e vicinanza al campione portoghese e per dio più entrambe le squadre indosseranno il lutto al braccio.