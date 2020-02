Liverpool, Klopp: «Non capisco perché la Juventus non sia dieci punti avanti»

Liverpool, l’allenatore dei Reds ha parlato della situazione attuale della Serie A e della corsa scudetto al The Guardian

Una lotta scudetto che si deciderà partita dopo partita, che si sta giocando a tre: Lazio, Inter e Juventus si trovano tutte in classifica con i biancocelesti secondi a un punto dalle altre due che sono al primo posto. Domani sera ci sarà Lazio-Inter e per molti sarà un match decisivo per la corsa al primo posto. Ma dall’Inghilterra c’è chi rimane stupito del momento del campionato italiano: l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato della situazione attuale al The Guardian. Ecco le parole del tecnico dei Reds:

«Prima che iniziasse la stagione la mia favorita per vincere la Champions era la Juventus, ma ovviamente non guardo abbastanza il calcio italiano perché non riesco a capire come non sia in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio. Ha la rosa migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, con giocatori di qualità, è pazzesca».