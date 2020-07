Il tecnico del Lecce è intervenuto ai micorofni di Sky Sport nel post-partita di Lecce-Lazio.

Tre punti pesanti per il Lecce di Liverani, al momento ancorato coinvolto nella lotta per non retrocedere: «Vittoria con la Lazio che vale più dei tre punti, venivamo da alcune sconfitte. Abbiamo perso condizione e giocatori. Ora stiamo recuperando anche giocatori. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale con molti episodi particolari, come rigori sbagliati.

Gabriel è un ragazzo sensibile, ci mette cuore e vuole migliorare, deve essere più sereno.

Faccio punti con le big? Noi possiamo fare punti con tutti o con nessuno».