Liverani: «Lazio? Replicare il secondo posto sarà durissima» Le parole dell’ex centrocampista biancoceleste

Intervistato da TMW, l’ex Lazio, Fabio Liverani, ha commentato il momento in casa biancoceleste.

LE PAROLE- Per quanto possa essere importante un calciatore, non è uno solo a cambiare tutto. Però ci sono altre problematiche: come ha detto lo stesso Sarri, probabilmente qualcuno non è ancora in condizione ottimale e le prime giornate di agosto si pagano ancora di più. Ma per dare qualche giudizio bisogna aspettare almeno 6-7 partite, capendo qual è la prospettiva di crescita

CORSA CHAMPIONS- Sicuramente rifare il campionato dell’anno scorso non è semplice. Tra le squadre che avevano deluso chiaramente qualcuna vuole tornare ad essere importante. Il mercato del Milan sicuramente è di grande livello, l’Inter rimarrà tra le prime e il Napoli ha mantenuto quasi totalmente la rosa, anche se non è facile ripetersi per tutti. Per la Lazio il secondo posto non è semplice da pronosticare, ma il campo ci aiuterà nel dare un giudizio