Liverani: «La Lazio ha cambiato l’approccio all’Europa League. Casadei? Ecco cosa ne penso»

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Fabio Liverani ha parlato così del match di Europa League tra Lazio e Real Sociedad:

PAROLE – «Lazio-Real Sociedad? In generale è cambiato l’approccio all’Europa League rispetto agli ultimi anni. Ora si da valore alla competizione, prima sembrava quasi un problema. Baroni ha dato fiducia e possibilità a tutti, ed è stato anche ripagato dai suoi. Ora la Lazio ha la possibilità di arrivare fra le prime 8, il che sarebbe un grande vantaggio. Giusto provare a giocarsela per arrivare fino in fondo. Ora Baroni ha una squadra che ha la percezione che non ci siano differenze fra una competizione e l’altra.

Affrontiamo una squadra di livello, che ha fatto bene anche in Champions la scorsa stagione. Mi aspetto una bellissima partita. La chiave è fare pressing bene. Loro non vanno in ansia sul palleggio, ma se tu sbagli la pressione e loro trovano spazi, può diventare una gara difficile.

Casadei ha poca esperienza, ma una valutazione alta sul mercato. È un giocatore di prospettiva, secondo me sarebbe una scelta molto coerente con i principi di Baroni. Si cercano giocatori che possano essere duttili, ma con stazza fisica, più che di palleggio. Difficilmente oggi la Lazio andrà su profili over 28 anni, ma cerca di valorizzare i giovani. La scelta societaria è molto chiara».