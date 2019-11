Liverani: «Lazio forte e costruita per andare in Champions»

Liverani, le parole del tecnico del Lecce che ha parlato del momento della Lazio e di quello che può fare la squadra di Inzaghi

Mister Liverani è intervenuto ai microfoni di TMW radio e tra le altre cose ha parlato anche del momento che sta vivendo la squadra di mister Inzaghi. Ecco le sue parole.

«La Lazio è forte e costruita per andare in Champions. Penso che, per la continuità del gruppo e dell’allenatore, quest’anno i biancocelesti possano centrare l’obiettivo quarto posto. Ha tutti i presupposti per farlo. Nei 12-13 giocatori la Lazio è inferiore a Juve e Inter, ma non ha nulla in meno delle altre nell’undici titolare. Centrocampista ideale? Per quelle che erano le mie caratteristiche di gioco, dico Luis Alberto».