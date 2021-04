Liverani, parole al miele per Tare: «É nella top 3 dei ds in Italia»

L’ex Lazio Fabio Liverani ha lodato il ds biancoceleste Igli Tare, tra i migliori direttori sportivi in Italia

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex Lazio Fabio Liverani ha parlato di Simone Inzaghi e Igli Tare, entrambi ex compagni di squadra del tecnico ex Parma e Lecce.

Queste le sue parole: «Mi aspettavo che Inzaghi restasse nell’ambiente calcio, ricordo che da calciatore era uno attento, conosceva i giocatori di ogni categoria. Riguardo Tare, non pensavo avesse questa voglia di fare il ds, ma ci ho giocato soltanto un anno. Sul campo ha dimostrato di essere tra i top 3 direttori sportivi in Serie A in una piazza difficile. Spero per lui che cresca ancora, il curriculum è eccellente».