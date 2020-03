LIVE Emergenza Coronavirus, tutte le notizie dalla Serie A e non solo – 22 marzo

L’Emergenza Coronavirus ha paralizzato l’Italia e con essa anche il mondo dello Sport e del Calcio: tutte le notizie

NUOVE MISURE RESTRITTIVE – Nella serata di ieri, il Premier Conte è intervenuto in diretta social per annunciare nuove direttive in merito alla diffusione del contagio. Al centro delle dichiarazioni c’è la chiusura delle attività produttive non essenziali. Ecco cos’ha detto:

«Al di fuori delle attività ritenute essenziali consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo così riusciamo a tutelare noi stessi. E’ la crisi più difficile che il paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. Continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari».

LUTTO IN CASA REAL MADRID – Nella giornata di ieri è venuto a mancare Lorenzo Sanz, ex presidente dei Blancos, dopo essere risultato positivo al Covid-19 e peggiorato negli ultimi giorni.