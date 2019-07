Calciomercato Lazio, il Genoa su Biglia: l’alternativa è Badelj

Il primo obiettivo del Genoa è Lucas Biglia, finito ai margini del Milan. Se l’affare non dovesse andare in porto, il piano B è Badelj

Il Genoa è attualmente impegnato a trovare giocatori adatti a rinforzare la propria linea mediana. Nel mirino dei rossoblù sarebbe finito l’ex Lazio Lucas Biglia, ormai ai margini del Milan. L’argentino ha perso il posto da titolare dopo due stagioni sottotono con i rossoneri, e potrebbe rilanciarsi con i ‘Grifoni’, per rinconquistare spazio e fiducia. Nel caso in cui, però, l’affare non dovesse andare in porto, il club di Preziosi ha già pronto un piano B. Come riporta l’edizione genovese di Repubblica, infatti, il Genoa starebbe monitorando Milan Badelj come sostituto dell’ex capitano biancoceleste. Andreazzoli ha bisogno di un regista e la permanenza del croato nella Capitalle è tutto fuorché certa. Simone Inzaghi, come anticipato, sta provando a convincerlo, ma il suo futuro è ancora da scrivere.