Calciomercato Lazio, ecco Cipriano: i dettagli dell’operazione

Gustavo Cipriano è un giocatore della Lazio. Il ragazzo è arrivato a Roma con la formula del prestito gratuito e il diritto di riscatto

Un lunga opera di convincimento quella messa in atto dal ds Tare con Josè Carlo Peres. Un anno e quattro offerte sono servite per convincere il presidente del Santos a lasciar andare Gustavo Cipriano. Un corteggiamento serrato, prima di vedere il giovane talento a Roma.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il giocatore dell’Under 19 brasiliano è arrivato con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto (fissato a 750mila euro) e una clausola che garantirà al club verdeoro il 15% su una futura rivendita. Nel caso in cui il ragazzo venga confermato alla Lazio, si legherebbe ai biancocelesti con un triennale.

Il sogno di Cipriano si è avverato e al suo profilo Instagram affida tutto il suo entusiasmo.