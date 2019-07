Caicedo rinnovo più vicino: decisivi i prossimi giorni

Caicedo, l’attaccante biancoceleste potrebbe rimanere nella Capitale

Ogni estate sembra avere le valige pronte, ad ogni fine mercato invece viene riconfermato. Il futuro di Felipe Caicedo sembra ancora avere i colori biancocelesti, ancora per un’altra stagione. Al termine del campionato l’ecuadoriano sembrava diretto verso Cina o Emirati Arabi oggi sembra invece essere sempre più vicino al rinnovo con la Lazio.

Come riporta il Corriere dello Sport l’attuale contratto è in scadenza nel 2020, il rinnovo implicherebbe anche un adeguamento del contratto: ora l’attaccante percepisce 1,8 milioni a stagione, la sua richiesta è 3 milioni ma si potrebbe tranquillamente chiudere a 2,3 annui. Tutto si deciderà nei prossimi giorni per non incorrere nel pericolo di iniziare la nuova stagione ancora in bilico.