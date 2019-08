LIVE Calciomercato Lazio: nuovi controlli per Pavlovic, Ayew nel mirino. Pronto l’adeguamento per Milinkovic

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 27 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio – Di seguito tutte le trattative del 27 agosto 2019.

MILINKOVIC – Secondo il Corriere dello Sport, Lotito vuole rilanciare, preparando un adeguamento contrattuale per il ‘Sergente’. Pronto per lui un ritocco alla parte fissa (ora vicina ai 3 milioni annui) in modo da avvicinarlo al millimetro all’ingaggio più alto possibile, in questo momento percepito da Immobile (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

ENTRATA – Secondo quanto riporta da La Gazzetta dello Sport, non è da escludere l’arrivo di un nuovo giocatore nel reparto avanzato poiché, come ripetuto più volte, l’allenatore biancoceleste vorrebbe un’altra punta in organico. Nelle ultime ore il nome nuovo è quello del ghanese Ayew, ventinovenne dello Swansea, sul quale ha messo gli occhi anche la Sampdoria (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

PAVLOVIC – Continuano le visite mediche per Pavlovic. Il difensore si è sottoposto nella giornata di ieri a nuovi controlli, e nelle prossime ore ne effettuerà altri. Si tratta diindagini cardiologiche, scrive il Corriere dello Sport. I medici biancocelesti vogliono far chiarezza sulla problematica del giocatore, la Lazio spera di poter risolvere la questione ed ottenere l’idoneità (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).