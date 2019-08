Calciomercato Lazio, l’acquisto last minute può essere Ayew dello Swansea

Il nome nuovo accostato alla Lazio nelle ultime ore è quello di Ayew dello Swansea, sul quale ha messo gli occhi anche la Sampdoria

Con il rinnovo contrattuale di Felipe Caicedo, comunicato dallo stesso Inzaghi nella conferenza stampa di Sampdoria-Lazio, gli ultimi giorni di calciomercato dovrebbero concludersi senza altri colpi. Secondo quanto riporta da La Gazzetta dello Sport, non è da escludere l’arrivo di un nuovo giocatore nel reparto avanzato poiché, come ripetuto più volte, l’allenatore biancoceleste vorrebbe un’altra punta in organico. Nelle ultime ore il nome nuovo è quello del ghanese Ayew, ventinovenne dello Swansea, sul quale ha messo gli occhi anche la Sampdoria. Rimane, infine, la candidatura del francese del Celtic Glasgow Edouard, ma il cartellino è troppo alto.

USCITA – La Lazio sfrutterà questi ultimi giorni prima della chiusura per provare a piazzare gli esuberi, Wallace e Durmisi tra tutti. Il primo al Benfica o al Monaco, il secondo al Fenerbahce, in una trattativa che va avanti da tutta l’estate.