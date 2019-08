LIVE Calciomercato Lazio, non solo Llorente e Vignato: due nomi nuovi per l’attacco

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 15 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio – Anche a ferragosto il lavoro del d.s. Igli Tare non conosce sosta. L’esperto albanese deve riuscire a sistemare i calciatori fuori rosa, ma anche regalare al tecnico Simone Inzaghi un’alternativa in attacco ad Immobile e Caicedo. Ecco di seguito tutte le trattative di giornata:

DANI OLMO – Voci dalla Croazia confermano l’interesse della Lazio per il trequartista classe ’99 della Dinamo Zagabria. Lo spagnolo è però nel mirino di diversi top club europei: l’Ajax si è già fatta avanti presentando un’offerta da 20 milioni di euro.

YAREMCHUK – E’ il nome nuovo che questa mattina si legge sui quotidiani. Roman Yaremchuk è un gigante alto 1.91 cm, classe ’95, di proprietà del Gent dal 2017 ma cresciuto nelle giovanili della Dinamo Kiev. Il giovane milita dunque nel campionato belga, da sempre attenzionato da Tare. Questo potrebbe senza dubbio favorire la trattativa.

I FRATELLI VIGNATO – I talenti del Chievo Verona sono nel mirino anche di Sampdoria e Milan. La Lazio parte dietro, ma resta attenta alla situazione.

LLORENTE – E’ il profilo perfetto segnalato dal mister laziale. L’operazione però non è semplice: lo spagnolo chiede tre anni di contratto ed un ingaggio di 3.5 milioni di euro a stagione. Inoltre la Lazio deve superare la concorrenza di Inter, Roma e Napoli.

CAICEDO – Su precisa richiesta di Inzaghi, il centravanti ecuadoriano non lascerà la Capitale. La dirigenza ha proposto un rinnovo con adeguamento (2 milioni), ma l’offerta per il momento è stata declinata.

JORGE SILVA – Il giovane portoghese sarà ceduto in prestito. Il suo procuratore, Jorge Mendes, si sta muovendo per trovare la migliore sistemazioni.

