Calciomercato Lazio, riflettori sul Chievo: interesse per i fratelli Vignato

Calciomercato Lazio – I fratelli Vignato fanno gola a molti club di Serie A: tra le pretendenti per i gioielli del Chievo sono piombati anche i biancocelesti

Emanuel e Samuele Vignato potrebbero lasciare il Chievo Verona. I due giovani hanno molte richieste in Serie A e il club veneto starebbe pensando di cederli per fare cassa. Secondo le indiscrezioni raccolte da “Sky Sport” sulle loro tracce, oltre la Sampdoria, sarebbe piombata anche la Lazio. I biancocelesti hanno già incontrato nel proprio destino il fratello maggiore (Emanuel), che allo stadio Olimpico di Roma ha siglato il suo primo goal in carriera. I prossimi giorni saranno decisivi su questo fronte. Il ds Igli Tare vorrebbe regalare a Lotito due calciatori di prospettiva, in grado di rinforzare sia la prima squadra che la compagine Primavera.

LA SCHEDA DEI FRATELLI VIGNATO – Entrambi cresciuti nelle giovanili del Chievo, i fratelli Vignato sono considerati due possibili crack. Tutti e due hanno caratteristiche offensive: Samuele è un classe 2004 e nell’ultima stagione ha esordito con la maglia della Nazionale Italiana Under 15 (3 presenze e 2 reti). Emanuel invece compirà 19 anni nei prossimi giorni, ma ha già percorso i suoi primi passi nel maggiore campionato italiano. Di origini brasiliane, ha indossato la casacca delle nazionali giovanili italiane in 24 occasioni, firmando anche 4 goal. Nasce come esterno d’attacco, ma è in grado di giocare alle spalle della prima punta come trequartista. Sarebbe un bel colpo in ottica futuro.