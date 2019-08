Calciomercato Lazio, voci dalla Croazia: piace un trequartista classe ’98

Calciomercato Lazio: dalla Croazia segnalano che il d.s. Tare ha messo gli occhi sul trequartista spagnolo Dani Olmo della Dinamo Zagabria

Non solo trattative in uscita per la Lazio (clicca QUI per la news completa). Il d.s. Igli Tare è al lavoro per regalare ad Inzaghi almeno un altro rinforzo in attacco. In cima alla lista dei desideri è presente Fernando Llorente, ma le alternative sono diverse. In queste ore, secondo i media croati, il dirigente biancoceleste avrebbe chiesto informazioni sul trequartista Dani Olmo. Calciatore spagnolo classe ’98, gioca attualmente nella Dinamo Zagabria ed ha un contratto in scadenza nel giugno 2021. L’Ajax ha già avanzato un’offerta di 20 milioni di euro (più il 40% del ricavato proveniente da una futura vendita), che per ora è stata rifiutata. Sulle orme del giovane, oltre i biancocelesti, ci sono diverse squadre tedesche (Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Lipsia), ma anche Roma e Lione.

Ecco chi è Dani Olmo

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Dani Olmo è un giocatore molto duttile. Predilige una posizione centrale, ma può svariare anche sul fronte esterno d’attacco. In questa prima parte di stagione si è già messo in mostra realizzando quattro goal e tre assist in quattro presenze tra campionato e preliminari di Champions League.