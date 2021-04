Lituania Italia, Immobile esce dall’incubo. Ma quanti gol sprecati

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il match tra Lituania e Italia. Gli Azzurri creano tanto, ma sprecano. Immobile gol, ma serve di più

L’Italia chiude alla grande il trittico di impegni verso Qatar 2022, battendo la Lituania per 2-0, pur creando i presupposti per un risultato più rotondo. Immobile segna su rigore nel recupero, ma per La Gazzetta dello Sport non è abbastanza.

Gli Azzurri sono bravi a creare tanto, ma la differenza reti è importante e può capitare che Eliosus si trovi solo davanti a Donnarumma, che fa il miracolo. Sbagliano Locatelli e Immobile, che poi scaccia via l’incubo personale con il rigore del 2-0. Mondiali messi da parte fino a settembre, ora testa all’Europeo, queste tre partite hanno insegnato agli Azzurri che per vincere serve volerlo con tutta l’anima. Senza sbagliare troppi gol.