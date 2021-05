Lite Tare Juan Jesus, ecco cosa è successo in tribuna

All’intervallo è andata in scena una lita sugli spalti tra Tare e Juan Jesus, ecco cosa è successo tra il ds e il giallorosso

Come riportato da Il Corriere dello Sport, ci sono stati attimi di tensione in tribuna durante il derby di questa sera. I protagonisti della lite sono stati il ds Tare e il difensore della Roma Juan Jesus.

Il pomo della discordia sarebbe l’atteggiamento del brasiliano, che in occasione del gol annullato a Muriqi avrebbe esultato in maniera veemente, condendo il tutto con alcuni sfottò. Al dirigente biancoceleste l’accaduto non è andato giù, si è diretto verso il difensore giallorosso intrattenendosi in un confronto di circa 30 secondi. Tare è poi tornato al suo posto riferendo il tutto a Lotito.