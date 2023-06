Lite Mourinho-Chiffi, il tribunale rifiuta il patteggiamento del tecnico giallorosso

Non si ferma la polemica che ha visto coinvolti Jose Mourinho e l’arbitro di Monza–Roma, Chiffi.

Come riporta ANSA, il tribunale nazionale federale ha respinto la richiesta di patteggiamento da parte del tecnico per “l’ipotesi non congrua di patteggiamento presentata.”. Sentenza quindi rimandata al 22 giugno con le due parti che torneranno a dibattere sulla questione.