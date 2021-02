Lite Conte-Agnelli: la Procura della FIGC apre un’inchiesta

La Procura Federale della FIGC ha aperto un’inchiesta su quanto avvenuto nella semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Juve e Inter

Importanti novità per quanto accaduto nei giorni scorsi. Martedì sera, infatti, è andata in scena all’Allianz Stadium di Torino la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus ed Inter. L’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte si è reso protagonista di uno spiacevole evento: infatti, il tecnico ha discusso in maniera molto animata con il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli.

Questa mattina, secondo quanto riportato dall’ANSA, la Procura Federale della FIGC ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto. Per chiarire quanto avvenuto, è stato convocato anche il quarto uomo dell’incontro Daniele Chiffi.