L’Italia riparta da Zaccagni: Mattia elemento chiave della rinascita azzurra

Nella clamorosa sconfitta dell’Italia contro la Macedonia è balzata agli occhi l’assenza di Zaccagni: Mattia perno della rinascita

Mattia Zaccagni ha ben chiari gli obiettivi per il futuro. Dopo aver conquistato la Lazio, della quale ormai è praticamente un titolare, l’esterno vuole diventare un perno anche del nuovo corso dell’Italia.

Martedì, nella clamorosa sconfitta contro la Macedonia che ci ha estromesso per la seconda volta consecutiva dal Mondiale, Mattia era assente. Una scelta pesante quella di Mancini e che non ha pagato. L’esterno biancoceleste ha già resettato col chiaro intento di far parte in pianta stabile del nuovo corso. Dopo la Lazio Zaccagni è pronto a prendersi definitivamente anche l’Italia.