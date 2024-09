Lista Uefa Lazio, la spunta Pedro: la motivazione sull’esclusione di Castrovilli. I DETTAGLI dietro la scelta

La Lazio ha diramato la lista UEFA scegliendo Pedro. Come riporta il Corriere dello Sport, il club avrebbe spiegato la scelta poiché Castrovilli stesso non avrebbe giocato molto in Europa. Inoltre Pedro, pur avendo 37 anni, non avrebbe preso bene l’esclusione dall’Europa.

Nessun giocatore del vivaio, ad eccezione del terzo portiere Furlanetto. Tchaouna nella lista Uefa non entra come under 22, non rientra la baby mezzala Muñoz, neppure nella lista Uefa B e servono due anni di militanza nello stesso club per poter essere inseriti tra i giovani “liberi” da utilizzare.