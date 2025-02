Lista Europa League Lazio, Pellegrini verso l’esclusione: ecco chi potrebbe fare posto a Belahyane. Le ultime

Lista Europa League Lazio, il centrocampista marocchino può essere inserito soltanto tagliando qualcuno oltre Pellegrini

Oggi è il giorno della presentazione della lista Uefa per l’Europa League ed in casa Lazio ci sono ancora dei dubbi. Come riportato da Il Corriere dello Sport, sicuramente verrà escluso Luca Pellegrini, ma resta da capire se al suo posto rientrerà Hysaj che si è appena infortunato.

In caso di reintegro per il terzino albanese, non ci sarebbe più spazio per i nuovi acquisti (in Europa League non si possono utilizzare under 22 senza limiti come in campionato) e per inserire Belahyane ci sarebbe bisogno di un altro taglio. Il candidato numero uno per fare spazio al marocchino è Loum Tchoauna, vicino alla cessione nell’ultima sessione di calciomercato.