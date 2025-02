Lista Europa League Lazio, sono possibili altri cambiamenti? Il regolamento parla chiaro: cosa dice in merito ad altre sostituzioni

Lista Europa League Lazio, sono possibili ulteriori cambi da qui a fine stagione? Il regolamento parla chiaro in merito: che cosa dice

E’ stata presentata ieri la lista della Lazio per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League, con i biancocelesti che torneranno in campo per gli ottavi della competizione il prossimo mese di marzo.

Esclusi i nuovi acquisti di gennaio, oltre a Pellegrini. Saranno possibili altri cambiamenti più avanti? Come dice il regolamento, ciò non è consentito a differenza di quanto può accadere invece in campionato. Il termine ultimo era infatti ieri e questo è stato ormai superato.