Lippi: «La Lazio ritroverà l’equilibrio, scudetto ancora possibile»

Marcello Lippi, ex ct della Nazionale, ha commentato la sconfitta della Lazio in quel di Bergamo e fatto il punto sulla lotta Scudetto

La sconfitta contro l’Atalanta rallenta la Lazio, ma non la ferma. L’ex ct della Nazionale, Marcello Lippi, ha detto la sua sul cammino dei biancocelesti verso lo Scudetto. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:

«La sconfitta della Lazio contro l’Atalanta ci poteva stare, nel primo tempo non mi sembrava alla deriva. Riappropriandosi dell’organizzazione ritroverà l’equilibrio necessario. Ha tutto il tempo per riprendersi, undici partite sono tantissime e ci sarà anche lo scontro diretto contro la Juventus. Quando avrà recuperato il suo equilibrio avrà tutte le possibilità intatte per vincere lo scudetto, da un punto di vista fisico avrà una risposta positiva».