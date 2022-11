L’Inter pesca il Porto, Inzaghi: «Conosco bene Conceicao, alla Lazio…»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni ufficiali dell’Inter per commentare il prossimo appuntamento europeo contro il Porto

Dalle urne di Nyon sono usciti gli accoppiamenti per i prossimi appuntamenti europei delle italiane. Tra queste, c’è anche l’Inter che sarà chiamata ad affrontare il Porto, allenata da Sergio Conceicao, vecchia conoscenza di Simone Inzaghi. Ecco le parole del tecnico nerazzurro sull’ex compagno:

«Rispettiamo il Porto: si tratta di una squadra che fa bene in Champions League da anni. L’allenatore è Sérgio Conceição, mio compagno di squadra alla Lazio per anni, lo conosco molto bene.

Il nostro obiettivo è quello di passare il turno e di regalare un sogno ai nostri tifosi: quello di disputare i quarti di Champions League dopo tanto tempo. Non sarà per niente facile, dovremo lavorare per farci trovare pronti a una doppia sfida dove i dettagli faranno la differenza. Saranno due sfide bellissime, ci faremo trovare pronti».