Ligue 1, classifica definita: PSG campione, retrocedono Tolosa e Amiens

Dopo la sospensione ufficiale nella giornata di ieri, arriva il verdetto definitivo della Ligue 1 sulle posizioni di classifica

La Lega Calcio Francese ha chiuso definitivamente i giochi in Ligue 1 e Ligue 2, definendo nella classifica definitiva nella giornata odierna. Il titolo di campione va al Paris Saint-Germain, mentre le qualificate alla Champions League sono Marsiglia e Rennes. Di seguito il comunicato ufficiale della Lega:

«La Lega ha ufficializzato una classifica che vede il PSG campione di Francia e qualificate per la Champions l’Olympique Marsiglia e il Rennes. Il Lione, che era al 7/o posto, resta fuori dall’Europa per la prima volta dopo 20 anni. Vengono retrocesse in Ligue 2 il Tolosa e l’Amiens, promosse in prima divisione il Lorient e il Lens».