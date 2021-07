Ligue 1, il Bordeaux retrocede per problemi finanziari. E per Basic...

Il Bordeaux retrocede in Ligue 2 per problemi finanziari: il club lo ha comunicato con una nota ufficiale. E la Lazio guarda per Basic…

Il Bordeaux retrocede in Ligue 2. A dare la notizia clamorosa è lo stesso club, attaverso un comunicato, spiegando come le motivazioni siano da ricercare tra le problematiche finanziarie. La Lazio guarda con attenzione l’evoluzione dei fatti, essendo molto interessata a Basic, chissà che non possa trarne un vantaggio. Di seguito, la nota ufficiale del club:

«L’udienza si è svolta in due fasi: la prima per presentare la situazione finanziaria del club e il suo budget per la stagione 2021-22 e la seconda per verificare il progetto di acquisizione.

Dalla prima udienza è emersa l’impossibilità di soddisfare le esigenze del club a causa dell’addio del socio di maggioranza, mentre la seconda ha consentito di presentare il progetto di subentro e la copertura del fabbisogno finanziario mediante contributi dei vari soggetti secondo l’accordo di principio (“Term Sheet”) sottoscritto tra la società Jogo Bonito, Fortress e King Street. Al termine di questi vari scambi, i membri del comitato hanno deciso per la retrocessione del Bordeaux nel campionato di Ligue 2 a causa del ritiro dell’azionista di maggioranza del club.

Il Club farà naturalmente appello a tale decisione per consentire all’acquirente di finalizzare il proprio piano di acquisizione procedendo in particolare al sequestro dei fondi e alla firma di tutti gli accordi relativi all’acquisizione del club il 12 luglio».