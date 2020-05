Coronavirus, la Liga riparte dagli allenamenti

La Liga conferma la ripartenza degli allenamenti ed annuncia la volontà di tornare in campo entro giugno seguendo il protocollo

Mentre in Italia ancora si attende di sapere il futuro della Serie A, in Spagna arriva l’ufficialità dalla Liga: si riparte dagli allenamenti.

E’ stato approvato il protocollo Return to Training, dove verranno effettuate visite mediche, allenamenti individuali e collettivi. Il comunicato emesso annuncia: «Tali misure prevedono un periodo di circa un mese con fasi diverse che, in ogni caso, saranno soggette al processo di declassamento istituito dal Governo. Pertanto, insieme ai controlli medici, è stato progettato un ritorno scaglionato all’allenamento che partirà con l’allenamento individuale e proseguirà con l’esercizio di gruppo prima del ritorno alla competizione prevista per giugno. Il ritorno al lavoro dei professionisti del calcio comporta la riattivazione di un settore economico molto rilevante che contribuisce all’1,37% del PIL e genera 185.000 posti di lavoro».