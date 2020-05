Liga, sale il numero dei positivi al Covid-19 nel campionato spagnolo: tre contagiati anche nel Betis Siviglia

Tre giocatori del Betis Siviglia sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. La Spagna pensa a far ripartire il campionato, ma dai risultati dei test non arrivano buone notizie: sale così a sei il numero dei contagiati.

Come riportato da TMW, gli altri tre sono: Remiro (Real Sociedad), Yangel Herrera (Granada) e Renan Lodi (Atlético Madrid).