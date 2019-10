Liechtenstein-Italia, le probabili formazioni: Immobile e Belotti si contendono una maglia

Liechtenstein-Italia, le probabili formazioni: Acerbi in panchina, Immobile e Belotti si contendono una maglia da titolare

Ottenuta la qualificazione ad Euro 2020, l’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo domani per sfidare il Liechtenstein. Match che non vale ai fini della classifica, ma è una buona occasione per migliorare il ranking e, dunque, evitare qualche big nel sorteggio. Vincendo, poi, gli Azzurri agguanterebbero la Nazionale di Vittorio Pozzo del 1937, che portò a casa nove successi consecutivi. Al momento l’Italia è a quota 8. Molti cambi di formazione rispetto al match con la Grecia: out D’Ambrosio e Chiesa, toccherà a Mancini, Di Lorenzo e Zaniolo. Acerbi dovrebbe lasciare spazio a Romagnoli, mentre Immobile è in ballottaggio con Belotti.

LIECHTENSTEIN (4-4-1-1): Buchel; Rechsteiner, Malin, Kaufmann, Goppel; Meier, Haller, Buchel, Wieder, Salanovic; Gubser. All.: Kolvi∂sson.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Romagnoli, Mancini, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Immobile (Belotti), El Shaarawy. All.: Mancini.