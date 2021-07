Kozak: «La Lazio è nel mio cuore, ho imparato tantissimo»

Libor Kozak, in un’intervista per Tutomercatoweb, ha ricordato il suoperiodo alla Lazio. Ecco le sue parole

Libor Kozak ha ripercorso il suo periodo alla Lazio non senza commozione. Il giocatore è rimasto profondamento legato ai colori biancocelesti, come dimostrato nell’intervista per Tuttomercatoweb.com:



«Gli infortuni purtroppo sono arrivati nel momento top della mia carriera. Poteva andare diversamente ma è andata come è andata e devo accettarlo. Del resto i miei ricordi italiani sono quasi tutti bellissimi. La Lazio resta nel mio cuore, anche se non ho giocato sempre. Prima di tutto ho un ricordo bellissimo dello spogliatoio alla Lazio: ragazzi duri, ma bravi. C’era lo spirito giusto e ho imparato tantissimo e livello di professionalità e disciplina. Poi sicuramente Reja ci ha visto lungo e mi ha dato la chance senza avere paura. Ma anche il presidente Lotito mi ha sempre fatto sentire la sua fiducia».