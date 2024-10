Dele Bashiru e compagni bloccati prima di Libia Nigeria: la decisione della CAF

Dele Bashiru insieme alla Nazionale nigeriana, in occasione della sfida tra Libia e Nigeria, è stato bloccato in aeroporto in pessime condizioni

Dopo circa dieci giorni si torna su quanto accaduto in occasione di Libia-Nigeriana. La nazionale delle Super Eagles, nel quale era presente anche il centrocampista della Lazio Dele-Bashiru e altri Serie A come Lookman, è stata dirottata in un aeroporto diverso da quello previsto e bloccata in condizioni pessimo (senza cibo, acqua o collegamenti telefonici).

In queste ore è arrivata la decisione della CAF (Confederazione Calcistica Africana): assegnazione della vittoria a tavolino per 0-3 alla Nigeria.