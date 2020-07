L’Hellas ferma l’Atalanta: 1-1 al Bentegodi, teatro della prossima trasferta della Lazio

L’Atalanta di Gasperini non va oltre il pareggio in casa dell’Hellas Verona. La banda di Juric ferma anche gli orobici dopo aver imposto il pari all’Inter: la prossima in casa è contro la Lazio.

L’Atalanta pareggia 1-1 al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Al gol di Zapata in avvio di ripresa ha risposto il centrocampista di proprietà dei bergamaschi Pessina. L’allievo Juric impone quindi al maestro Gasperini una piccola frenata in classifica: la Dea sale a 71 punti e aggancia l’Inter, impegnata domani sera a Roma. La Lazio insegue a meno due. I gialloblu danno continuità alle ottime prestazioni recenti, e dopo aver pareggiato con Inter e Atalanta aspettano la Lazio tra le mura amiche. Prima però Lazovic e compagni andranno a Torino ad affrontare i granata, con Faraoni, Lazovic, Rhamani e Verre in diffida.