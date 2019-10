Giuseppe Giannini ha parlato di Ciro Immobile

Giuseppe Giannini, ex bandiera romanista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha apertamente elogiato Ciro Immobile. Ecco le parole del Principe.

PARLA GIANNINI – «La Lazio è Immobile dipendente e quando quest’ultimo non è in campo la squadra fa fatica a realizzare i gol. Lui ha questa facilità e sta trovando la rete con insistenza in queste partite. Va elogiato, è l’attaccante più in forma del campionato».