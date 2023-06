Leva su Frattesi: «Lo vedo bene in un club con un centrocampo a tre»

Leva, il dirigente che scopri il giovane calciatore del Sassuolo rilascia alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro

Uno dei nomi che fa gola a diversi club per la sessione di mercato estiva tra cui la Lazio, è quello di Frattesi. A tal proposito è intervenuto a TMW Radio il primo dirigente che scopri il calciatore del Sassuolo e rilascia queste parole

FRATTESI – Davide è un ragazzo forte fisicamente, visione di gioco e tempi d’inserimento. In un centrocampo a tre è perfetto, a due sarebbe un problema. Inter? Può essere una buonissima soluzione. Inzaghi lo conosce perfettamente, visto che è stato nelle giovanili della Lazio. È un accostamento importante quello dell’Inter. Credo che Inzaghi sia felice di accogliere nel suo centrocampo uno come lui. Altrimenti lo vedrei bene in una squadra che gioca in mezzo a tre. Sarri la scelta migliore? Forse sì