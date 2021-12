Leone d’oro 2021: anche Lotito tra i premiati a Venezia

Claudio Lotito è stato premiato in occasione del “Gran Premio Internazionale di Venezia” nel Salone d’onore del Palazzo della Regione Veneto

Claudio Lotito premiato. Come riportato dal Corriere dello Sport, in occasione del “Gran Premio Internazionale di Venezia“, presso il Salone d’onore del Palazzo della Regione Veneto, tra i vari premiati anche il presidente della Lazio che ha ricevuto il Leone d’oro.

I premiati si sono contraddistinti per meriti professionali, in particolare il patron biancoceleste per aver conquistato la promozione in Serie A con la Salernitana (ormai sua ex squadra). Tra i premiati anche Ivan Zazzaroni, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, il presidente di Confindustria del Veneto Vincenzo Marinese, la Fondazione Cnao e il presidente della Corte dei Conti Tommaso Miele.