Leonardo Semplici, noto tecnico, ha puntato su Manuel Lazzari in vista della prossima stagione: le sue dichiarazioni sul terzino della Lazio

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Leonardo Semplici ha puntato su Manuel Lazzari in vista della prossima stagione:

«Dico innanzitutto Manuel Lazzari per le qualità che ha. Abbiamo fatto un percorso insieme. Dalla C. Spero faccia un ulteriore salto in alto».