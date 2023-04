Semplici a DAZN: «La Lazio è la squadra migliore in questo momento ma il risultato...»

Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha commentato la sconfitta subita contro la Lazio nell’immediato post-partita

«Credo che la Lazio sia la squadra che gioca meglio, la più forte, anche questa sera lo abbiamo visto dopo un primo tempo straordinario al primo errore ci hanno punito. Sono una squadra di grande valore e qualità, nel primo tempo abbiamo fatto belle cose, abbiamo rischiato di passare in vantaggio per due volte. Il risultato è un po’ troppo largo per quello che si è visto in campo. Sono dispiaciuto per l’espulsione di Ampadu, per l’episodio che è stato credo non meritasse la seconda ammonizione. I ragazzi hanno fatto una partita di grande personalità».