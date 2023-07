Leonardi sulla Lazio: «Non credo debba fare molto sul mercato e vi spiego perchè»

Leonardi, l’ex dirigente del Parma ha espresso il suo parere sul mercato della Lazio ai microfoni di Tuttomercatoweb

Intervenuto ai microfoni di TMW l’ex dirigente del Parma Pietro Leonardi, ha espresso il suo parere sul calciomercato della Lazio rilasciando queste dichiarazioni a riguardo

CALCIOMERCATO LAZIO – Non so cosa voglia Sarri, ma dico che la Lazio è arrivata seconda, ha preso uno fortissimo come Castellanos, Sow è ottimo, deve migliorare con un esterno di sinistra basso, forse qualcosa in mezzo al campo, anche se Cataldi è migliorato tanto. Non penso debba fare tantissimo. Ha perso Milinkovic, che è tanto, ma ha preso soldi. C’è tempo ancora per migliorarsi