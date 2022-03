Lenzini e Wilson, a loro saranno intitolati un parco e una via: ecco dove

Una via per Lenzini, un parco per Wilson: Roma si riempie dei nomi dei campioni che ne hanno fatto la storia sportiva

La città di Roma ricorda i grandi campioni che hanno fatto la storia sportiva della Capitale. Da Wilson a Lenzini, passando per Liedholm: i loro nomi cambieranno la toponomastica del comune che ruoterà tutta attorno ai miti del pallone.

Come riporta La Repubblica, a Lenzini sarà intitolata una via – così come a Liedholm – mentre a Wilson un parco. Tra i membri del Lazio e Roma club è già partita la ricerca della location: all’imprenditore biancoceleste potrebbe essere dedicata una strada a Valle Aurelia, quartiere gran parte costruito da lui stesso. L’alternativa potrebbe essere Roma Nord. Per il Capitano del primo scudetto, invece, sarà compito dell’assessore Onorato, insieme alla famiglia, per vagliare tutte le ipotesi possibili.